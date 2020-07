Helton Leite e Taremi a caminho do Benfica

Helton Leite e Taremi são reforços do Benfica para a próxima temporada, garante o jornal "Record", esta sexta-feira.

O avançado do Rio Ave deverá custar cerca de 10 milhões de euros. Mehdi Taremi, de 27 anos, realiza a sua primeira época no futebol europeu e tem 16 golos marcados. O internacional iraniano marcou por duas vezes ao Benfica.

O jogador chegou a Vila do Conde a custo zero e, como Carlos Carvalhal referiu na altura da sua chegada, prescindindo de ofertas muito mais vantajosas do ponto de vista financeiro. Taremi apostou no Rio Ave com o objetivo de alcançar o que, aparentemente, está prestes a conseguir: uma transferência para um grande emblema europeu.

Já Helton Leite, de 29 anos, deverá custar cerca de um milhão de euros aos encarnados. O negócio pelo guarda-redes, revela o "Record", ficará fechado após o jogo do Benfica com o Boavista, marcado para este sábado.

Com passagem de destaque pelo Botafogo, Helton chegou ao Bessa na época passada. Uma lesão grave, sofrida em fevereiro, afastou-o oito meses dos relvados.