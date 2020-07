Benfica explica Veríssimo como interino

O Benfica destaca o conhecimento da equipa principal de Nélson Veríssimo como o motivo para a escolha do técnico interino, após a saída de Bruno Lage. Através da newsletter oficial, as águias confirmam Veríssimo no banco contra o Boavista e salientam a experiência do antigo adjunto.

"Veríssimo liderará a equipa amanhã, uma escolha assente no facto de o nosso antigo jogador, formado no clube, ter sido, até à última jornada, um dos adjuntos de Bruno Lage e, por isso, conhecê-la bem e poder rapidamente assumir o comando dela, além de estar integrado, desde 2012/13, com reconhecida competência e empenho, em equipas técnicas benfiquistas, nomeadamente na B. É a sua 16.ª época no clube", pode ler-se.



As águias voltam a jogar no sábado, contra o Boavista, já "sem Bruno Lage a dirigir a equipa", mas com a mesma meta: "O objetivo passa, como não poderia deixar de ser, pela conquista dos três pontos".

"De todos os benfiquistas, só existe o desejo de que consigamos iniciar este novo ciclo com um triunfo amanhã frente ao Boavista. Faltam cinco jornadas e a final da Taça de Portugal e todos estamos cientes da importância de nos recolocarmos no trilho das vitórias, como estamos habituados", acrescenta.



Bruno Lage colocou o lugar à disposição depois de uma série de resultados negativos que começou antes da paragem do campeonato. Depois da retoma, a equipa apenas ganhou um jogo em cinco e está a seis pontos do líder, o FC Porto.