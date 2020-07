Como vai ser a recuperação do Turismo

Adiante

Um podcast sobre o mundo daqui para a frente. Uma conversa semanal a três vozes ajuda a perceber o que pode mudar no mundo depois da pandemia. Por causa dela, pelos seus impactos na sociedade, nos Estados, nas empresas, nos comportamentos. Daqui para frente nada vai ser como dantes ? A ouvir vamos, todas as sextas, pela tardinha. Um podcast especial da Renascença com apoio da Gama Glória, Sociedade de Advogados. Moderação de José Pedro Frazão