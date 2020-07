​Menos nuvens no horizonte

Em dia de aniversário o Sporting Clube de Portugal brindou os seus sócios e adeptos com uma vitória sobre a equipa do Gil Vicente, bem comandada, e que colocou ao seu adversário as maiores dificuldades até ao apito final da partida.



Foi o quarto triunfo consecutiva nesta fase de pós-pandemia, que ajudou a manter os leões no topo da tabela neste período, com treze pontos conquistados em quinze possíveis, o que coloca o clube de Alvalade a uma distância considerável dos seus maiores rivais de sempre.

O jogo com os gilistas ficou também marcado por uma circunstância curiosa, a de dar às camisolas dos jogadores leoninos os nomes de alguns dos nomes mais fortes da sua história de 114 anos, um estímulo para jovens para quem esses nomes, devido às suas idades, não terão o significado que realmente merecem.

Encerrada a jornada 29 ficam agora a faltar apenas cinco para se cumprir a totalidade do calendário. E se é verdade que ainda há muito para esclarecer quanto ao desfecho do mesmo, aquilo que se passou em desafios recentes permite pensar que a questão do título parece resolvida, embora do lado portista seja proibido começar a deitar foguetes antes da festa.

Quanto à cauda da tabela, o Desportivo das Aves, já condenado à descida, ainda não tem parceiro de infortúnio.

A recente arrancada do Portimonense permite-lhe encarar as cinco rondas finais com a expectativa de que é possível passar o mau testemunho que ostenta neste momento.