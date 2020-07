Francisco pede que os Estados protejam as famílias

“Rezemos para que as famílias no mundo de hoje sejam acompanhadas com amor, respeito e conselho. E, de modo especial, que sejam protegidas pelos Estados”, refere Francisco, na mais recente edição de “O Vídeo do Papa”.

O padre Frédéric Fornos, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, sublinha que os efeitos da pandemia continuam a ser sentidos em muitas partes do mundo.

“Existem muitas famílias necessitadas e inseguras sobre o seu presente e futuro no trabalho. Diante das dificuldades e enfermidades do mundo, como podem ser acompanhadas essas famílias?”, questiona.

O religioso jesuíta deixa ainda um desafio: “Durante este mês de julho, dediquemos todos os dias um tempo livre à nossa família; cada um saberá concretamente o que isso significa”.

