A convicção de Bruno Vale. "FC Porto vai sagrar-se campeão"

Os seis pontos de vantagem para o Benfica conferem à equipa portista uma postura "mais tranquila" e coloca o foco no objetivo de resgatar às águias o ceptro de campeão nacional.

Bruno Vale, guarda-redes formado nos dragões, também representou o Belenenses, e em Bola Branca não vaticina "um jogo fácil", para os comandados de Sérgio Conceição na próxima jornada.

"O Belenenses também quer pontuar e será complicado, como têm sido quase todos os jogos depois da paragem. É cada vez mais difícil de ganhar três pontos", analisa o guarda-redes que colocou um ponto final na sua carreira, esta temporada, ao serviço da Oliveirense, na II Liga.

Considera o ex-jogador que o FC Porto tem vindo a melhorar e a "ficar mais forte de jogo para jogo", apontado o "aumento da vantagem pontual" para o Benfica, como fator preponderante "nos jogadores e no staff".

Produto da formação portista, Vale elogia a aposta de Sérgio Conceição nos jovens. Sublinhando que a cantera azul e branca "sempre teve qualidade", mas nem sempre teve a oportunidade e a coragem que o agora técnico vai revelando.

As lesões e os castigos estão também a abrir espaço a outros jogadores, que de acordo com Bruno Vale, podem desta forma mostrar "qualidade", num contexto positivo, de bons resultados.

Retirado do futebol profissional, quer continuar ligado à modalidade e avança no sentido de "tirar o curso de guarda-redes" para ensinar e passar a experiência adquirida. Para já, e tendo um convite para trabalhar com o seu empresário, Sérgio Leite, o futuro mais imediato deverá passar por "representar jogadores".