PS alinha com Rio e apoia fim dos debates quinzenais

Os socialistas negam que tenha havido concertação com o PSD na intenção de acabar com os debates quinzenais com o primeiro-ministro, mas já que Rui Rio apresentou uma proposta nesse sentido o PS mostra "disponibilidade" em conversar, sendo, aliás, o "único ponto em que há abertura". Tudo aponta, assim, para o fim dos debates quinzenais e com efeitos já a partir de setembro.

Em conversa com a Renascença, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves explica que "do universo das coisas apresentadas" este tema em torno do "debate com o primeiro-ministro e o Governo é um dos temas sobre os quais, evidentemente, se tem conversado com todos os partidos e não apenas com o PSD".

O atual modelo de debates parlamentares resulta de uma reforma proposta pelo PS, cujo principal responsável foi António José Seguro, antecessor de Costa na liderança socialista. Essa reforma foi feita em 2007, quando o PS era liderado por José Sócrates. É sabido que António Costa nunca gostou do actual modelo do regimento da Assembleia da República e a vontade quer do PS, quer do PSD é que o número de debates com o primeiro-ministro seja encurtado e se passe ao modelo antigo de debate mensal.

No intervalo os socialistas querem intercalar "a presença sectorial de ministros responsáveis das áreas em que o debate tem um foco específico nas áreas e depois alterna com o debate com o primeiro-ministro sobre política geral".