Quem avisa é a PSP. Saiba onde estão os radares em julho

Açores

07-jul-20 07H00 ER Santa Bárbara e Rua Prof. António Ornelas Simões, Ribeirinha - Angra do Heroísmo

08-jul-20 06H45 ER Feteiras/Rua do Biscoito - Ponta Delgada

09-jul-20 14H45 ER Livramento Acesso Bairro do “Costa” - Ponta Delgada

10-jul-20 14H45 ER Atalhada – Rosário - Ponta Delgada

10-jul-20 07H00 Rua 5 de Outubro - Horta

13-jul-20 06H45 Eixo Sul, Nó de Belém - Ponta Delgada

14-jul-20 17H00 ER - Feteira - Horta

14-jul-20 14H45 Eixo Norte, Km 6.6 – Ribeirinha - Ponta Delgada

15-jul-20 14H45 ER da Ribeira Grande - Ponta Delgada

16-jul-20 13H00 Ladeira da Pateira e Estrada, Posto Santo - Angra do Heroísmo

18-jul-20 06H45 Eixo Sul, entre Nó da Manguinha e Nó do Livramento - Ponta Delgada

20-jul-20 14H45 Via Rápida Capelas, entre Arribanas e Fajã de Cima – Ponta Delgada

24-jul-20 07H00 ER Lajes e ER Agualva - Angra do Heroísmo

29-jul-20 07H00 Rochão da Cruz, S. Sebastião e ER Porto Judeu de Cima, Porto Judeu – Angra do Heroísmo



Aveiro

06-jul-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

08-jul-20 09H00 Av. 32 - Espinho

08-jul-20 15H00 Av. D. Manuel I (Junto à pousada da Juventude) - Ovar

09-jul-20 09H00 Rua dos Fundões (frente ao Centro Tecnológico do Calçado ou na rua António Nobre) - São João da Madeira

09-jul-20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

13-jul-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

15-jul-20 09H00 Av. da Régua - Ovar

15-jul-20 15H00 EN 109.4 (Junto à Peraltafil) - Espinho

16-jul-20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

16-jul-20 15H00 Av. 1.º de Maio (próximo à Cartonex) - São João da Madeira

20-jul-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

23-jul-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro



Beja

01-jul-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

07-jul-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

15-jul-20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

22-jul-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

28-jul-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja



Braga

07-jul-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães

10-jul-20 15H00 Av. António Macedo - Braga

15-jul-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães

15-jul-20 14H00 Circular de Barcelos - Barcelos

20-jul-20 15H00 Av. Miguel Torga - Braga

21-jul-20 14H30 Variante EN 14 - Vila Nova de Famalicão

28-jul-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães



Bragança

07-jul-20 08H00 Av. General Humberto Delgado - Bragança

14-jul-20 08H00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela

16-jul-20 16H00 Circular Interna de Bragança - Bragança



Castelo Cranco

03-jul-20 09H00 Chão de S. André - Castelo Branco

14-jul-20 08H00 Av. da Rio de Janeiro - Covilhã

23-jul-20 08H00 Av. da Europa - Castelo Branco

28-jul-20 16H00 Alameda Europa - Covilhã



Coimbra

03-jan-00 09H00 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

09-jul-20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

14-jul-20 09H00 Av. Fernando Namora - Coimbra

14-jul-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz

21-jul-20 09H00 Av. Inês de Castro - Coimbra

22-jul-20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

28-jul-20 09H00 IC 2 Sentido Sul/Norte KM 191,3 - Coimbra

30-jul-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz



Évora

01-jul-20 08H30 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

06-jul-20 10H00 EN 18 - ao Gil - Estremoz

08-jul-20 16H30 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

14-jul-20 16H30 EN 114 - Av. Túlio Espanca - Évora

27-jul-20 09H00 EN 18 - ao Bairro do Frei Aleixo - Évora

29-jul-20 10H00 Av. Rainha Santa Isabel - Estremoz



Faro

03-jul-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Stº António

07-jul-20 08H30 Av. V6 - Portimão

09-jul-20 09H00 Av. 5 de Outubro - Olhão

13-jul-20 08H30 Av. V6 - Portimão

17-jul-20 09H30 Av. Fonte Coberta - Lagos

22-jul-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Stº António



Guarda

15-jul-20 07H00 Via de Cintura Externa da Guarda

20-jul-20 07H00 Via de Cintura Externa da Guarda

22-jul-20 07H00 Via de Cintura Externa da Guarda

29-jul-20 17H00 EM 577



Leiria

03-jul-20 14H30 N 242 Km 4,200 - Leiria

08-jul-20 09H00 Rua Central do Moinho de Cima – Marinha Grande

14-jul-20 14H00 Av. Nogent Sur de Marne - Nazaré

16-jul-20 14H30 N 356-1 Km 5,600 - Leiria

17-jul-20 09H00 Rua Frei Fortunato - Alcobaça



Lisboa

02-jul-20 09H00 Estrada dos Salgados - Amadora

06-jul-20 14H00 Av. Calouste Gulbenkiam - Lisboa

08-jul-20 09H00 Av. Marginal – Hotel Miragem - Estoril

08-jul-20 08H30 EN 10, Km 123.7, sentido Vila Franca de Xira/Alhandra - Alhandra

10-jul-20 09H00 EN 250-1 - Algueirão

10-jul-20 14H00 EN 117 - Belas

13-jul-20 14H00 Av. Infante D. Henrique, frente a Santa Apolónia - Lisboa

16-jul-20 07H00 Av. da República, sentido Poente/Nascente - Oeiras

16-jul-20 13H00 Av. Ivens, sentido Lisboa/Cascais - Dafundo

22-jul-20 14H00 Rua Conde Almoster - Lisboa

22-jul-20 09H00 Av. Nicolau Breyner- Loures

22-jul-20 14H00 Rua da Liberdade, dois sentidos - Pontinha

27-jul-20 14H00 Av. Padre Cruz - Lisboa



Madeira

08-jul-20 07H00 ER 227, n.º 33 (Tabua) e ER 104 Rocha Alta

10-jul-20 08H00 Estrada da Vitória e Av. Mário Soares

16-jul-20 08H00 VR 1 - Tr. do Valado e Estrada do Aeroporto - Reta das Neves

20-jul-20 17H00 VE 1 - Túnel do Cortado/V.E. - 1 Moinhos - Faial

22-jul-20 14H00 Av. do Infante e Estrada Comandante Camacho de Freitas

24-jul-20 08H00 VR 1, km 29.7 – Gaula

28-jul-20 14H00 Rua 5 de Outubro e Av. São Tiago Menor

30-jul-20 08H00 VR 1 Km 6.0 sentido Oeste/Este – Quinta Grande



Portalegre

09-jul-20 07H30 EN 372 - Elvas

15-jul-20 08H00 Av. do dia de Portugal - Elvas

17-jul-20 08H30 Av. de Badajoz - Portalegre

22-jul-20 08H30 Av. do Bonfim - Portalegre



Porto

02-jul-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

06-jul-20 20H00 Estrada da Circunvalação - 10012 - Porto

08-jul-20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

11-jul-20 00H00 EN 14 - Matosinhos

13-jul-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

15-jul-20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

18-jul-20 00H00 AEP - Porto

20-jul-20 20H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

22-jul-20 08H00 Estrada Municipal 556 - Santo Tirso

27-jul-20 14H00 Via Engenheiro Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia

29-jul-20 14H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

30-jul-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de varzim



Santarém

08-jul-20 08H00 Barreira Alva - Torres Novas

08-jul-20 08H00 Valbom - Tomar

13-jul-20 08H00 EN 3, Calçadinha - Santarém

15-jul-20 08H00 Rua D. Afonso Henriques - Entroncamento

16-jul-20 08H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

23-jul-20 08H00 Circular Urbana N/S - Santarém

29-jul-20 15H00 Av. António Fonseca Farinha - Abrantes



Setúbal

03-jul-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

03-jul-20 15H00 Av. 1.º Maio, Amora - Seixal

09-jul-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

09-jul-20 11H00 Av. do Mar, Amora - Seixal

13-jul-20 08H00 Circular Externa - Montijo

14-jul-20 09H00 Av. 1.º Dezembro 1640, Seixal

21-jul-20 08H30 ET Estrada de Santas - Setúbal

24-jul-20 08H00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

30-jul-20 09H00 Av. do Mar, Amora - Seixal



Viana do Castelo

11-jul-20 20H00 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

18-jul-20 10H00 Av. Paulo VI - Darque

28-jul-20 09H00 Estrada da Papanata - Viana do Castelo



Vila Real

02-jul-20 09H00 Av. da Unesco - Vila Real

06-jul-20 14H00 Rua da Paz - Chaves

15-jul-20 14H00 Av. do Regimento de Infantaria 13 - Vila Real

17-jul-20 09H00 Av. Doutor Mário Soares - Chaves

30-jul-20 09H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

31-jul-20 14H00 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves



Viseu

02-jul-20 08H30 Av. Salamanca - Viseu

06-jul-20 08H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

07-jul-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

08-jul-20 08H00 Av. da Europa - Viseu

21-jul-20 08H00 Av. Alexandre Alves - Viseu