Prepare-se. Vem aí fim de semana de calor

A temperatura deverá subir entre sexta e segunda-feira, com valores que poderão atingir os 39 graus centígrados em algumas regiões do interior, informou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, esta “situação de tempo seco e quente” deverá manter-se até meados da próxima semana, prevendo-se “uma ligeira descida de temperatura na terça-feira”.

O pico de temperatura deverá ser atingido entre domingo e segunda-feira, acrescentou.

O IPMA refere que as temperaturas máximas durante este período podem variar entre os 34 e os 39 graus centígrados nas regiões do interior.

“Em alguns locais, como por exemplo no nordeste transmontano, vale do Douro, vale do Tejo e no interior do Alentejo os valores da temperatura máxima podem aproximar-se de 40ºC a 42°C”, adianta.

Já junto à faixa costeira, as temperaturas máximas terão valores ligeiramente inferiores, entre os 28ºC e 30ºC.

Na noite de sábado para domingo, prevê-se também uma pequena subida da temperatura mínima, que deverá variar entre 15ºC e 24°C, em especial nas regiões do interior Centro e na região Sul, lê-se no comunicado.

Esta subida de temperatura deve-se à deslocação “de uma massa de ar quente e seco proveniente do norte de África, associada a um fluxo de leste sobre a Península Ibérica na circulação do anticiclone localizado na região dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, e de uma depressão centrada a sul da península”, explica o IPMA.