Portal das Matrículas com problemas. Ministério lembra que renovações podem ser feitas até 12 de julho

O Ministério da Educação lembra que as renovações de matrículas no ensino público podem ser feitas até 12 de julho. A informação prestada à Renascença surge depois de continuarem a registar-se dificuldades no acesso ao Portal das Matrículas.

"O Portal das Matrículas registou um afluxo extraordinário de acessos a partir do dia 29 de junho, véspera do prazo em que terminariam as matrículas para as crianças da Educação Pré-escolar e para os alunos do 1.º ano. De notar que o período de matrículas para estes níveis foi de 4 de maio a 30 de junho, tendo-se prolongado a data por mais 24h", lê-se na nota do Ministério.

O comunicado refere que, findo o prazo para o pré-escolar e 1.º ano do ensino básico, "a quase totalidade dos acessos registados ontem foi já para renovações quando, neste caso, o prazo apenas termina a 12 de julho – as renovações do 2.º ao 12.º anos decorrem de 26 de junho a 12 de julho".

O gabinete de Tiago Brandão Rodirgues refere ainda que, na quarta-feira, o pico de transações por segundo atingiu as 90 mil.