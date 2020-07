Mais oito mortos e 328 infetados com Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal conta com mais oito mortos e 328 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são avançados na edição desta quinta-feira do boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Dos novos casos, cerca de 83% verificaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo.



No total, desde o início da pandemia, Portugal já registou 42.782 casos positivos, dos quais 28.097 já recuperaram. Até ao momento, há a lamentar a morte de 1.587 vítimas da doença.

Há neste momento 13.098 casos ativos da doença, dos quais 510 estão hospitalizados, 77 em Unidades de Cuidados Intensivos.