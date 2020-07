Espanha regista cinco mortes e 134 novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:

Espanha registou cinco mortes nas últimas 24 horas com a Covid-19 e 134 novos casos de pessoas infetadas, segundo o relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país.

O Ministério da Saúde espanhol atualizou para 28.368 o número total de óbitos com a pandemia, mais cinco do que na quarta-feira, havendo 24 óbitos notificados na última semana, dos quais nove na comunidade autónoma de Madrid, a mais atingida pela pandemia.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 250.103, dos quais 134 diagnosticados nas últimas 24 horas.

A comunidade autónoma da Catalunha é a região com mais novos casos (28), seguida de Aragão (26) e de Madrid (25).