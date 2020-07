Covid-19. Itália admite segunda vaga e defende restrições a viagens

Veja também:

O ministro da Saúde de Itália afirmou esta quinta-feira não poder afastar uma segunda vaga da pandemia de covid-19 no país e justificou as limitações aos viajantes de países fora da UE com a prevenção de novos contágios.

“A comunidade científica não descarta [uma segunda vaga] “, disse Roberto Speranza à televisão RAI.

“Esperamos que não aconteça, mas, perante o risco, devemos manter as regras de precaução, ou seja, usar máscara, evitar ajuntamentos e lavar as mãos”, acrescentou, apontando também o reforço do sistema de saúde.