Brasil tem 1.252 mortos e 48.105 intetados nas últimas 24 horas

O Brasil registou 1.252 mortos e 48.105 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 61.884 óbitos e 1.496.858 casos confirmados desde o início da pandemia, informou esta quinta-feira o Executivo.

A taxa de letalidade da doença no país continua a descer, encontrando-se agora nos 4,1%.

De acordo com o Ministério da Saúde, 576 das 1.252 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.931 vítimas mortais com a Covid-19.

No Brasil, 852.816 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus e 582.158 infetados continuam sob acompanhamento, sendo o segundo país do mundo com mais pessoas recuperadas da Covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América.