Vitória de Setúbal demite Julio Velázquez

O Vitória de Setúbal demitiu o treinador espanhol Julio Velázquez, na sequência dos maus resultados na retoma do campeonato, que colocam em risco a manutenção do clube sadino. A notícia está a ser avançada pelo jornal "Record".

O técnico espanhol chegou ao Vitória de Setúbal em novembro, depois da demissão de Sandro Mendes. A equipa estava a realizar uma temporada relativamente tranquila, mas os maus resultados após a retoma do campeonato colocam a manuteção em perigo.

Em cinco partidas, o Vitória de Setúbal ainda não venceu e perdeu as últimas três, frente ao Vitória de Guimarães, Rio Ave e Boavista.

O presidente do clube, Paulo Gomes, tinha anunciado publicamente o interesse em renovar contrato com o treinador e o técnico abriu portas à continuidade.

"Estou feliz na cidade, no clube, com a direção, trabalhadores, jogadores. Assinamos em novembro, numa situação difícil, felizmente correu tudo muito bem e ficamos sinceramente felizes. Sentimo-nos respeitados, com o carinho dos adeptos, que para mim é o mais importante, e a partir daí o foco é cada jogo. Agradeço as palavras do presidente, diretor desportivo, a intenção e vontade de poder continuar, mas agora o nosso foco é a Liga", afirmou o treinador.

A equipa sadina está em 15º lugar, com 30 pontos, os mesmos do que o Tondela, que ocupa o 16º lugar. Portimonense está no primeiro lugar de despromoção, 17º, com 27 pontos, mas ainda não perdeu desde o regresso do campeonato.

Velásquez somou quatro vitórias num total de 21 jogos ao serviço do clube. O espanhol já tinha orientado o Belenenses, em 2015/16 e num breve período em 2016/17.

Meyong deverá assumir o comando técnico até ao final da temporada, ele que já tinha treinado a equipa durante o período transitório entre a saída de Sandro Mendes e a chegada de Velázquez.