Só dá Sporting nas manchetes

O Sporting venceu o Gil Vicente (2-1) e os três jornais desportivos oferecem todo o destaque aos leões, que conquistaram a quarta vitória consecutiva.

"Leão engata a quarta", escreve "O Jogo". Maior sequência de vitórias da temporada deixa segundo lugar a nove pontos.

"Sempre a somar", titula "A Bola". "Plata da casa", lê-se na manchete do "Record". O avançado equatoriano foi decisivo nas estreias de Tiago Tomás e Joelson. Rúben Amorim destaca juventude da equipa: "É um orgulho sofrer com eles".

O dossiê treinador do Benfica continua a ser tratado pela imprensa. "O Jogo" conta que Jorge Jesus passará a ser uma possibilidade, caso a Taça dos Libertadores seja anulada. "A Bola" diz que Emery está recetivo à proposta das águias.

O "Record", no entanto, ressalva que nomes de topo rejeitam vir no imediato. Nesse sentido, "Vieira congela treinador". Veíssimo com hipótese de ficar até final da época. "A Bola" conta que a nomeação do adjunto de Lage surpreendeu o plantel. Jogadores esperavam que Renato Paiva, da equipa B, fosse o escolhido.

O Braga também demitiu o treinador. Artur Jorge assume o comando técnico da equipa. "A Bola" garante que João Pedro Sousa, do Famalicão, é o desejado para a próxima época.

Ainda no jornal "A Bola", destaque, na primeira página, para o regresso de Nakajima aos treinos do FC Porto. Japonês já trabalha no Olival. Reintegração depende de retratação perante o grupo.

Os outros dois diários desportivos dão relevo ao editorial de Pinto da Costa na revista "Dragões". Presidente do FC Porto diz que Lage foi "destratado na casa própria casa" e salvaguarda que ninguém festeja antes do tempo.