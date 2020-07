Se não houvesse pandemia, quem seria campeão? Algoritmo português encontrou resposta

Isso foi conseguido com um modelo de Machine Learning (LM) que aprende com as 12 temporadas anteriores para prever o que se passará no futuro. Ao todo, estão em jogo 100 variáveis, que vão desde o fator casa aos resultados dos últimos cinco jogos de uma equipa, do histórico de confrontos entre dois clubes ao número de remates por jogo.

A premissa é simples: "aprender com os padrões do passado para conseguir prever o futuro", conforme explica Paulo Sousa, gestor do projeto desenvolvido pela LTPLabs, em entrevista à Renascença , para perceber o que teria acontecido se não houvesse Covid-19.

"Desenvolvemos um modelo que primeiro tenta prever o resultado de um jogo específico. Precisamos de ter algum histórico, ele precisa de olhar para muitos exemplos de jogos passados para fazer a melhor previsão possível. Depois, assumimos que o campeonato tinha sido interrompido 10 jornadas antes do fim e testámos nas últimas três temporadas e, com base nesse modelo, simulámos jornada a jornada os restantes jogos e tentámos ver a classificação final. Fomos perceber se as previsões que tínhamos feito batiam com a classificação final", detalha.

Futuro do algoritmo que bate as casas de apostas

O modelo da LTPLabs determinou que, sem pandemia, o Liverpool (100% de probabilidade) seria campeão em Inglaterra, o Bayern de Munique (89%) na Alemanha, o PSG (100%) em França, a Juventus (95%) em Itália, o Barcelona (79%) em Espanha e o FC Porto (68%) em Portugal. Mesmo no cenário de vivência com a Covid-19, os três primeiros já se confirmaram.

No futuro, a empresa pretende "investir e explorar a possibilidade das apostas", uma vez que acredita que pode trazer algo novo.

"Comparámos os resultados do nosso modelo com as ‘odds’ e tipicamente batíamos as ‘odds’ em termos de precisão. Podia haver interesse em utilizar um modelo deste género. Na verdade, já é um bocadinho o que eles fazem, mas podíamos trabalhar com eles para conseguir que as ‘odds’ fossem ainda mais precisas. Vemos isso como uma oportunidade, mas ainda não temos nenhum caso concreto de trabalho com casas de apostas", assume Paulo Sousa.

Excluindo as apostas, o diretor de projeto avança com uma possibilidade mais criativa e orientada aos próprios clubes de futebol:

"Se isto fosse um projeto mais longo e tivéssemos mais tempo, podíamos ir buscar informação mais detalhada sobre cada um dos jogadores, em vez de ser tanto a informação das equipas, e até poderíamos perceber, por exemplo, qual é que seria, em função do passado, o onze que o Porto teria de pôr neste jogo específico para maximizar as suas probabilidades de vitória. Utilizar estes modelos analíticos para decisões de gestão da própria equipa. Acho que isso poderia ser feito no futebol."