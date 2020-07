Lucas Evangelista regressa ao Nantes com efeito imediato

Lucas Engalista já não é jogador do Vitória de Guimarães, de acordo com o jornal "Record".

A SAD do clube vimaranense devolveu o jogador ao Nantes. O médio estava cedido por uma época, com uma cláusula de compra que o emblema optou por não acionar.

De acordo com a publicação, o clube decidiu dispensar o jogador antes do fim da época dedevido aos encargos financeiros do salário do jogador.

Lucas Evangelista despediu-se dos colegas de equipa esta quinta-feira e já não conta para Ivo Vieira na próxima jornada contra o Portimonense.