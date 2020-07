Final da Taça de Portugal. "Pequena percentagem de público seria sempre bom"

"Em primeiro lugar estão as condições de saúde, a possibilidade de transmissão e isto é que se vai sobrepor", alerta o presidente da AF Coimbra.

O dirigente garante que "uma pequena percentagem de público seria bom" e que até podiam existir condições, mas apenas se as autoridades sanitárias validassem.

Contudo, enaltece a forma como a Federação Portuguesa de Futebol tem gerido a realidade do futebol e assegura que o organismo "está atento a todos os pormenores". A decisão, a ser tomada e quando for, não poderá deixar espaço a "qualquer reclamação", ou até comparação com a realização da Liga dos Campeões, na capital, Lisboa.

Horácio Antunes soube da decisão pelo próprio presidente federativo, Fernando Gomes, e não esconde que "foi uma notícia muito alegre". Assumido o "orgulho pela final da Taça em Coimbra", o dirigente fala de "uma nova responsabilidade", que passará por preparar o Estádio Cidade de Coimbra, com limpezas e conservação do relvado, para receber "condignamente os dois finalistas", Benfica e FC Porto, a 1 de Agosto, pelas 20h45.