Braga pede despenalização de Rolando

O Sporting de Braga pediu a despenalização do defesa-central Rolando, depois de ter sido expulso nos descontos do jogo contra o Rio Ave, dando origem ao penálti que deu a derrota para a equipa minhota.

O internacional português entrou em campo aos 88 minutos e foi expulso aos 91 minutos, depois de Nuno Almeida ter interpretado que Rolando colocou a mão na bola, ao tentar evitar que Leandrinho marcasse golo. O Braga discorda que a falta seja bem assinalada.

A derrota ditou a saída do treinador Custódio do comando técnico, e o presidente António Salvador não poupou nas críticas à arbitragem.

"A saída é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é provocado por erros externos que não são admissíveis nem desculpáveis. Se num contexto quase laboratorial os erros persistem, então a conclusão a retirar só pode ser uma: o quadro de árbitros é fraco e o Conselho de Arbitragem é conivente com esta falência, permitindo que de forma reiterada se adulterem resultados e classificações", disse.

O Braga joga no sábado, em casa, contra o Desportivo das Aves, já com Artur Jorge no banco de suplentes.

Veja o lance: