Mourinho não trocaria Lo Celso por Bruno Fernandes

José Mourinho defende os seus e voltou a prová-lo, esta semana, quando, em resposta à Sky Sports, assegurou que não trocaria Lo Celso por Bruno Fernandes. No último verão, o Tottenham estava interessado no médio do Sporting, mas acabou por contratar o jogador argentino ao PSG.

Lo Celso estava a ser pouco utilizado por Pochettino, no início da temporada, mas passou a ser uma peça influente no Tottenham, após a chegada do treinador português.

"Eu não sei nada sobre isso [interesse em Bruno Fernandes e contratação de Lo Celso]. Mas, se isso é verdade e se o Lo Celso veio para os 'Spurs', então eu diria que não trocaria Giovani Lo Celso por qualquer jogador. Não só pelo Bruno, por qualquer jogador", disse Mourinho.

O internacional português é a grande figura do momento na Premier League e o Tottenham esteve interessado na sua contratação. No entanto, o Sporting acabou por fazer negócio com o Manchester United.

Desde que chegou a Manchester, Bruno Fernandes fez 13 jogos e marcou seis golos. Em 30 jogos realizados esta época, Lo Celso tem dois golos. O internacional argentino, que tinha contrato com o PSG, esteve no Betis na temporada passada (45 jogos e 16 golos).