Montpellier contrata primeiro jogador inglês da sua história

O Montpellier confirmou, esta quinta-feira, a contratação do primeiro jogador inglês da sua história. Stephy Mavididi é reforço do clube, que o contratou à Juventus por 6,3 milhões de euros.

Será a segunda experiência do ponta de lança na Ligue 1, depois de esta época ter jogado no Dijon (28 jogos, oito golos).

Formado no Arsenal, internacional pelas seleções jovens de Inglaterra, Mavididi, de 22 anos, transferiu-se para a Juventus em 2018/19, depois de ter atuado no Preston North End e no Charlton.

Fez apenas um jogo pela equipa principal da Juve. O Dijon tinha a opção de compra, por 5 milhões de euros, mas não a acionou e o Montpellier avançou para a contratação do ponta de lança. O clube não revelou a duração do contrato.