Inter de Milão marca seis e mantém distância para a Lazio

O Inter de Milão goleou, esta quarta-feira, o Brescia, por 6-0, e continua com a mesma distância pontual para a Lazio e Juventus.

Ao intervalo, a equipa de Conte já vencia por 3-0, com golos de Aléxis Sanches, Ashley Young e D'Ambrosio. No segundo tempo, Gagliardini, Eriksen e Candreva fizeram mais três golos e estabeleceram o resultado final.



Com este resultado, o Inter continua a quatro pontos da Lazio, que está no segundo lugar, e a oito da Juventus, líder do campeonato.

Já o Brescia continua a caminhar a passos largos para a despromoção. A equipa está no último lugar, com 18 pontos, a oito de um lugar de salvação.

Outros resultados

Bolonha 1-1 Cagliari

Fiorentina 1-3 Sassuolo

Verona 3-2 Parma

Lecce 1-2 Sampdória

SPAL 2-2 Milan