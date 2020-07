Flamengo de Jorge Jesus vence e bate novo recorde

O Flamengo venceu o Boavista (2-0), na última jornada do Campeonato Carioca, e garantiu a qualificação para as meias-finais da Taça Rio. Gerson e Pedro foram os autores dos golos da equipa de Jorge Jesus.

Com esta vitória, o Flamengo fixa a melhor campanha nesta fase do estadual no seu historial. A equipa lidera a classificação geral do torneio, com 28 pontos. O Fluminense, a segunda equipa com mais pontos, já só pode chegar aos 27.

Depois de ter vencido a Taça Guanabara, Jorge Jesus aponta à conquista do estadual. "Domingo temos mais um jogo, faltam dois jogos para praticamente ganharmos tudo o que há no Brasil, faltando só a Copa", disse o treinador.

Numa altura em que é comentada a possibilidade de o Benfica tentar o regresso de Jesus, não houve qualquer declaração sobre o tema, por parte do técnico.