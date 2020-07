Batismo de campeão. Manchester City goleia o Liverpool

O Manchester City recebeu e goleou o campeão Liverpool, por 4-0, no Estádio Etihad.

A equipa de Pep Guardiola recebeu os "reds" com uma guarda de honra na entrada no relvado, uma prática recorrente em Inglaterra, quando uma equipa já assegurou o título.

Ao intervalo, o City já vencia por 3-0, com golos de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling e Phil Foden. Na segunda parte, Oxlade-Chamberlain fez um autogolo, aos 66 minutos, selando o resultado final.

Mahrez ainda fez a mão cheia de golos, aos 95 minutos, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a uma mão na bola.

Os "reds" sagraram-se campeões no sofá, na última jornada, depois da derrota do Manchester City em casa do Chelsea.

O Liverpool soma 86 pontos, mais 20 do que o Manchester City, que agora soma 66. Os "citizens" somam agora mais 11 pontos do que o terceiro classificado, o Leicester, que perdeu esta jornada. O Chelsea completa o "top-4".