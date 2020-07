Atalanta vence Nápoles e continua registo vitorioso após retoma

A Atalanta recebeu e venceu o Nápoles, esta quinta-feira, por 2-0.

Os dois golos da partida sugiram na segunda parte. Pasalic abriu o marcador, aos 47 minutos, e Gosens fechou o resultado nove minutos depois, aos 56.

Com reste resultado, a Atalanta mantém o registo 100% vitorioso após a retoma do campeonato e soma 60 pontos. A equipa de Gasperini está em quarto lugar, a quatro do Inter, oito da Lazio e 12 da Juventus, que lidera.

Já o Nápoles mantém-se em lugar de qualificação para a Liga Europa, no sexto lugar, com 45 pontos.