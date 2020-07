Fórmula 1 vai tentar regressar "à normalidade" este fim de semana na Áustria

O Mundial de Fórmula 1 começa no domingo, na Áustria, após o adiamento devido à pandemia de Covid-19, com a expectativa de ver se o Lewis Hamilton (Mercedes) consegue igualar o recorde de sete títulos de Schumacher.

Com 250 corridas já disputadas e 84 vitórias na carreira, Hamilton pode igualar ou superar os 91 triunfos que Schumacher registou em 308 corridas (outro recorde detido pelo alemão).

O sétimo e último título de Michael Schumacher foi conquistado em 2004, aos 35 anos, precisamente a idade de Lewis Hamilton, que procura tornar-se o mais bem-sucedido piloto de sempre na Fórmula 1.

Para já, detém o recorde de "pole positions", com 88, e tem ainda 151 pódios, menos quatro do que Schumi’ pelo que também esse registo deve cair este ano.

Red Bull mais competitivos

O atraso no regresso ao trabalho permitiu à Red Bull resolver alguns problemas e, pelo menos aparentemente, aproximar-se do nível de prestações da Mercedes, que mudou a cor do carro do prateado para negro como forma de protesto contra o racismo.

Já a Ferrari aproveitou a paragem para criar um problema adicional. Para além do atraso em termos de desempenho que aparenta face aos Mercedes e Red Bull, anunciou já a substituição do alemão Sebastian Vettel pelo espanhol Carlos Sainz, mas que se consumará apenas no final da temporada.

Será, por isso, um ambiente pesado o que se vai viver nas boxes da equipa italiana, até porque Vettel ainda não definiu o futuro e viu já fecharem-se diversas portas e terá Charles Leclerc como um companheiro ainda mais reforçado do que há um ano.