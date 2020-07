Estónia é novidade no Mundial de Ralis. Regresso marcado para 4 de setembro

O Rali da Estónia fará oficialmente parte do calendário do Mundial de Ralis deste ano. O campeonato, interrompido após três eventos, devido à pandemia de Covid-19, será retomado a 4 de setembro, precisamente, com a nova prova.

Será o 33.º país a fazer parte do mapa do WRC. Com a inclusão da Estónia, os organizadores cumprem com o pretendido e apresentam um calendário com um mínimo de oito provas. Turquia, Alemanha, Itália e Japão mantêm-se no plano.

Está, ainda, em aberto a possibilidade da realização de mais dois ralis. O Rali de Ypres, na Bélgica, que poderá ser agendado de 2 a 4 de outubro; e o Rali da Croácia, que ainda não tem previsão de data.

O Rali da Estónia era um dos candidatos a integrar o calendário do WRC e vê o objetivo alcançado prematuramente. Será uma prova especial para o campeão do mundo, Ott Tanak, que terá oportunidade de, pela primeira vez, fazer um rali do Mundial em casa.

Após a realização das três primeiras provas - Mónaco, Suécia e México -, Sebastien Ogier lidera o Mundial de Pilotos, com 62 pontos. O seu companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans, está no segundo posto, com 54. Neuville (Hyundai) é terceiro, com 42 pontos.

O Rali de Portugal estava previsto para maio, mas devido à pandemia de Covid-19 foi cancelado.