Romão recorda Veríssimo como um "líder que dava o exemplo"

Nélson Veríssimo é um líder nato e que já dava provas disso enquanto jogador. Quem o diz é o treinador José Romão, que orientou Veríssimo enquanto e destaca o que o atual técnico interino do Benfica já demonstrava há muito.

"A melhor coisa que se pode dizer dele é que liderava sempre. Nas situações mais simples, ele dava o exemplo. Hoje mais do que nunca, as lideranças são dadas pelo exemplo", recorda, a Bola Branca.

O Benfica já informou que a habitual conferência de imprensa de antevisão será promovida por Nélson Veríssimo. O treinador interino do Benfica era o adjunto principal de Bruno Lage e com a saída do Lage, assumiu o comando técnico do Benfica, dirigindo os treinos de preparação para o jogo com o Boavista. Nélson Veríssimo irá ser o treinador até à chegada de um novo técnico à Luz.

José Romão destaca a dedicação e lealdade de Veríssimo e formula um desejo ao treinador interino do Benfica, com quem se cruzou na Académica e Alverca.

"Desejo que tenha toda a sorte, porque não esqueço a forma exemplar de quando trabalhou comigo. É uma pessoa que se dedica e entrega às coisas com uma lealdade muito grande", recorda.

Grimaldo e Taarabt são os nomes do boletim clínico do Benfica. Os dois jogadores estão fora do jogo com o Boavista, marcado para as 21h15 de sábado, no Estádio da Luz