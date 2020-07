Luís Filipe Vieira acusado na Operação Lex, mas nega subornos

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, vai ser acuado na Operação Lex, segundo garante a TVI. Vieira nega as acusações.

O responsável máximo do clube das águias vai ser incluído na acusação do Ministério Público pelo crime punível até aos cinco anos de prisão.

A procuradora responsável pelo processo, Maria José Morgado, entende que Vieira usou a sua posição como presidente do Benfica para oferecer cargos no clube a Rui Rangel em troca de favores judiciais.

Vieira já reagiu, em comunicado, e diz que ainda não foi notificado da acusação, mas garante que "não subornou nem corrompeu ninguém".

"O Sr. Luís Filipe Vieira limitou-se a exercer os seus direitos, como qualquer cidadão o faria: antes de mais, o processo nunca tratou de o Sr. Luís Filipe Vieira ter que entregar alguma quantia ao Estado, contrariamente ao que foi falsamente noticiado. Tratou exatamente do contrário. O Sr. Luís Filipe Vieira, tendo sido interpelado para pagar um imposto que não era devido, no exorbitante valor de 1 milhão 611 mil euros, o que fez foi pagá-lo primeiro. De seguida impugnou a decisão que o mandava pagar tal imposto e exerceu o seu direito de exigir a devolução do pagamento, por o imposto ser indevido", pode ler-se.

Rui Rangel, o principal arguido no caso, terá falado com outro magistrado, para que este influenciasse um terceiro numa decisão fiscal favorável a Luís Filipe Vieira.