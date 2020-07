Nuno Santos. "Miúdos estão a fazer com que se fale melhor do Sporting"

Nuno Santos apoia Rúben Amorim na aposta que está a fazer nos jovens da formação do Sporting e considera que "os miúdos estão a fazer com que se fale melhor do Sporting".

O antigo guarda-redes, formado nos leões, dá nota muito positiva ao desempenho que têm evidenciado. "Se juntarmos a juventude à experiência teremos bons resultados. Todos começam a mostrar que podem jogar no Sporting, desde que tenham oportunidade. São miúdos com valor e querem mostrar ao treinador que pode contar com eles", defende, em entrevista à Renascença.

Nuno Santos ressalva, no entanto, que nesta fase a equipa "joga sem pressão" e há que apurar a resposta num cenário com outra exigência.

Jogo com o Gil Vicente

O Sporting ainda não perdeu, desde que Rúben Amorim sucedeu a Silas, e em casa tem três jogos, três vitórias, zero golos sofridos. Esta noite, com oportunidade de alargar a vantagem para o Braga, recebe o Gil Vicente, que procura distanciar-se da zona de descida.

Nuno Santos, que também foi jogador do Gil, conclui que "o jogo pende para o lado do Sporting".

A partida de fecho da jornada 29 da I Liga está marcada para as 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

Nuno Santos na Arábia por mais uma temporada

Nuno Santos, de 41 anos, terminou a carreira de futebolista em 2015 no Ribeirão e passou a ser treinador. Depois de duas épocas e meia como responsável pelos juniores do Gil Vicente, seguiu com Jorge Simão para a Arábia Saudita e é o treinador de guarda-redes do Al-Fayha.

Na altura da interrupção do campeonato, devido à pandemia de Covid-19, o clube estava no 11.º lugar, em zona de permanência.

"Conseguimos resultados muito positivos no Al-Fayha. Já renovámos por um ano e estamos empolgados", revela.

Formado no Sporting, Nuno Santos chegou a representar a equipa principal. Passou pelo Gil Vicente na época 2010/11.