Antigo guarda-redes do Sporting defende aposta em Max

Nuno Santos considera que a aposta em Luís Maximiano, titular da baliza do Sporting, deve ser reforçada. O antigo guarda-redes dos leões entende que Rúben Amorim deve fazer o que Paulo Bento fez com Rui Patrício, mesmo que a custo de alguns erros.

"[Max] Teve alguns erros, mas se é para apostar nele, ele tem de dar erros para aprender. Já o comparam com o Rui Patrício, que também teve oportunidades dadas por Paulo Bento e foi aposta ganha", recorda Nuno Santos, em entrevista à Renascença.

Luís Maximiano tem contrato até 2023 com o Sporting e já há notícias de interesse de clubes estrangeiros. Nuno Santos, no entanto, aconselha o guarda-redes a amadurecer, "mais um ou dois anos", para depois pensar em "dar o salto".

Na sombra do jovem formado no clube está Renan, que começou a época como titular. No caso do brasileiro, o antigo guarda-redes do Sporting considera que é altura de partir.

"Não ficaria surpreendido com a saída do Renan. Já tem 30 anos e tem de jogar", diz Nuno Santos. De acordo com o jornal "O Jogo", o Galatasaray está interessado em contratá-lo para substituir Muslera, que se lesionou com gravidade.

Contratado ao Estoril na época passada, Renan Ribeiro tem contrato com o Sporting até 2023.