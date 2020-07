Pinto da Costa diz que Bruno Lage "foi destratado na sua própria casa"

Pinto da Costa considera que Bruno Lage "foi destratado na sua própria casa". A opinião do presidente do FC Porto está impressa no editorial da revista "Dragões" e surge na sequência de um elogio ao comportamento de Sérgio Conceição.

"O Sérgio é, acima de tudo, um grande ser humano. E voltou a demonstrá-lo recentemente, quando expressou em público a indignação que sentia pela forma como foi destratado na própria casa um colega de profissão [Bruno Lage], mesmo sendo um rival com o qual estava a disputar duas competições", escreve Pinto da Costa.

O treinador portista, questionado sobre a situação de Lage, respondeu, dizendo que não apreciava a forma como o seu colega de profissão estava a ser tratado.

Pinto da Costa suporta a opinião do seu treinador e acrescenta que "não é aceitável que profissionais sérios sejam usados como bodes expiatórios de quem precisa de se salvar e coloca sempre os interesses pessoais à frente dos interesses coletivos".

Bruno Lage deixou o comando técnico do Benfica, após a derrota com o Marítimo. Veríssimo é o treinador interino. O clube, de acordo com a imprensa desportiva, avalia a contratação Unai Emery, depois de Mauricio Pochettino ter recusado possibilidade de se mudar para a Luz.

Sem foguetes antes da festa

Neste editorial da "Dragões", Pinto da Costa também fala das contas de um título que, sublinha, ainda está em aberto.

"Sei que muitos, desejosos de que aconteça o contrário do que apregoam, anunciam aos sete ventos que nós já somos campeões. Como é óbvio, não alinho nessa conversa", garante.



A cinco jornadas do final do campeonato, o FC Porto tem seis pontos de vantagem sobre o Benfica, está em boa posição para conquistar o título, Pinto da Costa tem confiança "inabalável" na equipa, mas ressalva que "nada está ganho".

"Como rejeitei o nosso enterro, rejeito qualquer entronização precoce. A necessidade de continuar a trabalhar muito e bem é tão importante agora como em janeiro", conclui.