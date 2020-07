Reabertura das fronteiras faz renascer a esperança dos comerciantes da raia

A reabertura das fronteiras luso-espanholas, após três meses e meio de encerramento, devido à pandemia da Covid-19, é vista com grande expectativa por comerciantes da raia fronteiriça. E não é para menos. Habituados a uma relação de proximidade, comercial e afetiva muito intensa, viram-se afastados uns dos outros e a acumular prejuízos de que não sabem se vão recuperar. “Este tempo sem espanhóis foi difícil. Estamos a sentir essa falta, porque parou tudo. Estamos numa fronteira, dependemos muito deles, porque são compradores cá em Portugal e estamos sem clientes”, conta à Renascença António Bessa, empresário do ramo imobiliário. O empresário com dois estabelecimentos comerciais a poucos metros da fronteira de Vila Verde da Raia afirma que está ansioso pelo regresso dos clientes espanhóis e confessa que até vai “deitar uma lágrima, ao passarem os carros na estrada” e ao “ver as pessoas entrarem no estabelecimento”. O encerramento da fronteira significou para António Bessa um prejuízo na ordem dos 50%. “Estamos a trabalhar 50% para Espanha e 50% para Portugal e esses 50% fazem-nos falta”, explica. “Todo o mundo está esperando ansiosamente. A gente vai a um restaurante, a qualquer negócio que vá, toda a gente fala no país vizinho que está a fazer muita falta para ajudar o nosso país. São pessoas que compram e nós precisamos dessas pessoas”, diz.

À espera dos clientes espanhóis está também Cristina Borges, proprietária de um restaurante na avenida da Galiza, em Chaves, que viu as receitas reduzirem “drasticamente”. “Sentimos muito a falta dos espanhóis, aqui. São pessoas muito simpáticas, afáveis, a nível de clientes e a nível de tudo”, conta à Renascença. Cristina aguarda, já nesta quarta-feira, a chegada de alguns galegos, porque “alguns já têm telefonado e estão ansiosos por saborear o bacalhau, o arroz de marisco ou a posta especial da casa”. “Sem eles [os espanhóis], foi um prejuízo muito grande. Agora, só se trabalha praticamente com o prato do dia. Reduzimos metade das mesas e, depois, além disso, os gastos ainda são superiores por causa das medidas de segurança e de higiene”, desabafa. A esperança da empresária reside agora na chegada dos vizinhos galegos e também na dos emigrantes, embora ressalte que “é preciso ter cuidado e algumas restrições para não deitar tudo a perder”. Já o empresário João Osório, com um grande armazém na cidade de Chaves e uma empresa multifacetada com diversos produtos na área da hotelaria e restauração, do vestuário e da decoração, refere a “necessidade dos espanhóis, nomeadamente ao nível da restauração”. “Eles vêm cá muito comer. Não vindo, a restauração fica particamente parada. Por essa situação, temos um bocado de quebra nas vendas, porque a restauração não tem necessidade de adquirir artigos. Estamos à espera que a restauração recupere para nós recuperarmos também”, conta. “30% dos clientes deste estabelecimento são espanhóis e como não vieram a casa, fez-se menos 30%. Também estivemos fechados. De março até junho foi um bocado complicado. Não há receitas. Não há entrada de dinheiro”, assinala.

O empresário diz não ter “grande esperança com a vinda massiva dos espanhóis”, antevendo que “vão vir muito pausadamente, porque o vírus não desapareceu”. “As pessoas têm certas restrições em estarem-se a movimentar, não querem sair de casa. Vai ser difícil recuperar a confiança e a faturação”, vaticina. “Estou à espera que regressem e vão regressar” Do lado de Espanha, na localidade de Feces de Abaixo, os efeitos da reposição de fronteiras também se fizeram sentir com os galegos a falarem de “grandes prejuízos” e de “tempos nunca vistos”. É o caso de Juan Feijoó, do posto de abastecimento de combustíveis, e em que os clientes são maioritariamente portugueses. “Foi uma quebra económica muito grande, porque 90% dos nossos clientes são portugueses, principalmente de Chaves e das aldeias vizinhas”, conta à Renascença, acrescentando que “durante este tempo, poucos foram os clientes, porque os muitos camiões que passavam não paravam para abastecer, porque abasteciam nas suas próprias bases”. O empresário, que garante nove postos de trabalho, alguns a portugueses, acredita no regresso dos clientes habituais, os portugueses, e acena com “um produto de alta qualidade, porque os nossos combustíveis são todos com aditivo” e, por isso, confia “que as pessoas retomem o hábito de vir abastecer”. Para António dos Santos, do Supermercado Tóni, “era inimaginável passar por uma situação como esta”. “A nível económico isto foi catastrófico, porque 95% do nosso negócio depende dos portugueses e como não vieram, estivemos completamente parados”, observa. O empresário confessa-se “um otimista” e afirma querer “ver a coisa cada vez menos negra até que se normalize”. “Vai levar tempo, mas pouco a pouco esta união com Portugal vai dar frutos e vamos fazer de novo negócio”, acredita. Também para Puri Regueiro, do Supermercado Coviram, a situação vivida em consequência das fronteiras fechadas “foi trágica”, na medida em que “cortou um fluxo muito importante de clientes” que ali se abasteciam de produtos alimentares e até de gás ou produtos para os animais. “Estou à espera que regressem e vão regressar, porque vários têm ligado a dizer que vão vir e que já têm saudades”, conta à Renascença.