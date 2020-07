"Hoje é o dia". António Costa prefere acordo, mas avisa que pode nacionalizar a TAP

O primeiro-ministro português, António Costa, prevê que a questão da salvação da TAP fique resolvida já esta quarta-feira, de preferência por via de acordo com os privados e sem necessidade de nacionalização.

Em declarações aos jornalistas, António Costa avisou, no entanto, que se a posição dos privados a isso obrigar, avançará para "um ato de imposição do Estado", que obrigaria a investimento adicional de 20%.

"A TAP está seguramente a caminho de ter uma solução estável que assegure a Portugal manter a sua companhia, que é fundamental para a nossa continuidade territorial, para a nossa ligação ao mundo, para o desenvolvimento económico do país. Estou certo que, se não hoje, no limite nos próximos dias, teremos uma solução final. Se tivesse de apostar, diria que hoje é o dia da solução para a TAP e espero que negociada e por acordo com os nossos sócios privados e não com um ato de imposição do Estado. Se for necessário, cá estaremos para isso. Esperemos que não seja", afirmou, em declarações aos jornalistas.