Grande Lisboa. Ministra reconhece "dificuldades em quebrar cadeias de transmissão" de Covid-19

A ministra da Saúde reconhece as dificuldades em quebrar cadeias de transmissão de Covid-19 na região da Grande Lisboa. Marta Temido, que está a ser ouvida no Parlamento, admite que a situação não é fácil apesar do reforço das equipas de saúde.

A governante começou por avançar que na resposta à pandemia existem hoje mais 3.500 profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mas reconheceu que se vive um “momento em que estamos com evidentes dificuldades em quebrar cadeias de transmissão” na região de Lisboa e Vale do Tejo – “uma área que enfrenta um conjunto de especificidades relacionadas com a densidade populacional e com outras condições que dificulta o trabalho da saúde pública”.

Em declarações na Comissão Parlamentar de Saúde, a ministra da Saúde garantiu que serão contratados novos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, para fazer face às necessidades atuais, “independentemente dos reforços” que o Governo tem vindo a fazer durante a pandemia.



Segundo os dados avançados pela ministra, há 360 médicos de saúde pública, que têm uma média etária de 59 anos, para além de 300 enfermeiros, cerca de 500 técnicos e cerca de 200 assistentes e assistentes técnicos operacionais. “Mas é preciso aumentar a quantidade e as diversidades de competências desta força de trabalho. Para isso contamos com a contratação de 29 recém- especialistas no início do próximo mês”.

“Há outras competências para uma saúde pública século XXI que não têm estado representadas e que estamos a tratar, com ligações à academia”, disse Marta Temido, referindo-se, por exemplo, a área como as matemáticas e a sociologia, que considerou “absolutamente vitais” para resposta integrada em saúde pública.