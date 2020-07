Covid-19. Governo admite que moradas falsas comprometem celeridade na localização de doentes

Veja também:

A secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, admitiu esta quarta-feira que há situações em que a localização de doentes de Covid-19 é mais complicada porque os serviços se deparam com moradas falsas e alterações de morada. E assumiu ainda que é uma situação que atrasa o processo de deteção de novos casos. As zonas urbanas são as mais atingidas, segundo a mesma responsável, e Lisboa e Vale do Tejo a que mais se verifica este problema.

A governante comentou a notícia segundo a qual as autoridades de saúde não conseguem contactar cerca de 100 doentes por dia.

“Existe um empenho muito claro para que sejam contactados os casos ativos o mais rápido possível. Nesse contexto, há dificuldades, e elas surgem com moradas falsas, alterações de morada”, explica a secretária de Estado Adjunta da Saúde.

Madeira acrescentou ainda que “são dificuldades que não negligenciamos, mas mesmo assim têm estado a ser supridas muitas destas questões com a operacionalização e outros caminhos para localizar estas pessoas, ainda que não com a celeridade desejada”.