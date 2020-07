Remdesivir. Trump compra "stock" mundial de medicamento que ajuda a combater Covid-19

Jorge Paulo Ramos

01 jul, 2020 Lisboa 13:56

E porque estar informado, bem e corretamente é um dever de todos, aqui vai. Fui pesquisar, e encontrei no Wikipédia um artigo sobre os efeitos secundários do REMDESIVIR. Aqui está tudo muito bem explicado os efeitos secundários do REMDESIVIR que o terráqueo "Trampas" dos EUA comprou (todo o stock mundial). Aqui deixo alguns efeitos secundários: Insuficiência respiratória, biomarcadores sanguíneos que causam danos aos órgãos, incluindo baixos níveis de alumínio, hipocalemia, baixa contagem de células vermelhas, redução do número de plaquetas - que amenizam com a coagulação -, e coloração amarelada da pele. Outros estudos apontaram efeitos colaterais como problemas gastrointestinais, níveis elevados de transaminase (enzimas no fígado), e reações alérgicas. Outros possíveis efeitos adversos do remdesivir incluem: Aparição de reações alérgicas após a aplicação do remdesivir.[5] Sinais e sintomas típicos de alergia podem incluir: baixa pressão sanguínea, náusea, vómitos, suor, e tremores. Aumento anormal de enzimas no fígado, vistos nos exames de sangue. Os níveis aumentados ficaram evidentes rapidamente nos pacientes que foram tratados com remdesivir, o que pode incluir sinais de inflamação, ou danos nas células do fígado. "Lêr o que é de conhecimento público. A informação está acessível a todos. Informem-se de forma correta se faz favor."