China impõe “lei de segurança nacional” em Hong Kong. Haverá julgamentos à porta fechada e prisão perpétua

Também tem o poder, com a permissão do executivo-chefe, de pôr telefones sob escuta, uma forma de investigação que exige a aprovação do tribunal noutros casos. Haverá ainda recurso a vigilância secreta.

Passam a poder fazer buscas em casas sem recurso a um mandado. Há também agora a capacidade de fazer com que um suspeito não possa sair do país, e confiscar propriedades de quem se prove ter cometido um dos crimes previstos no articulado.

Alguns destes poderes podem ser incompatíveis com a Lei Básica de Hong Kong, mas, a lei de segurança nacional substituirá a legislação local em várias situações.

4. Deputados condicionados e empresas penalizadas

Nos termos dos artigos 31 e 35, os deputados condenados, conselheiros distritais, funcionários públicos, juízes e outros funcionários podem ser demitidos dos cargos que ocupam. O ativista Joshua Wong, uma das vozes mais audíveis contra Pequim no Ocidente, entra dentro deste leque.

Há também sanções monetárias e revogação de licença em relação a empresas ou organizações que sejam condenadas pelos novos crimes previstos na lei de segurança nacional.

5. Escolas, internet e meios de comunicação social

A lei de segurança nacional será promovida nas escolas e universidades, e através dos órgãos de comunicação social e da internet. O governo fortalecerá a comunicação pública, orientação, supervisão e regulamentação sobre questões de segurança nacional relacionadas com estes grupos.

6. Novos órgãos para dar corpo a lei

O Artigo 48 determina que o governo chinês estabeleça um Escritório de Segurança Nacional (ESN) em Hong Kong, cujas funções incluem, nomeadamente, a recolha e análise de informações de segurança nacional e o "processamento" de casos de segurança nacional.

De acordo com os artigos 60 e 61, os agentes da ESN não estão vinculados à jurisdição legal de Hong Kong enquanto cumprem suas funções. Os departamentos do governo de Hong Kong devem cooperar e impedir qualquer obstrução de seu trabalho.