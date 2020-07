FC Porto segura Moncho López por mais duas temporadas

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o treinador de basquetebol, Moncho López, por mais duas épocas, até 2022.

O técnico espanhol estava em final de contrato e ficará, pelo menos, mais duas épocas nos dragões. Moncho López chegou ao clube há 11 anos, em 2009, e já venceu dois campeonatos, três Taças de Portugal, três Taças da Liga, três Supertaças, e ainda dois títulos da segunda divisão.

Em declarações reproduzidas pelos meios do clube, o espanhol demonstrou o agrado pela renovação de contrato.

"Estou muito contente por continuar ao comando do FC Porto e muito agradecido pela confiança que a direção colocou em mim. Estou cheio de motivação, o compromisso que tenho com este clube e a motivação que tenho para vencer provas é muito grande", disse.

A temporada foi concluída de forma antecipada, devido à pandemia da Covid-19, que impossibilitou o regresso dos campeonatos de todas as modalidades. Ainda assim, López quer regressar "ao trilho das vitórias na próxima época".

"O que esperamos no próximo ano é continuar no trilho das vitórias. A época passada terminou de uma maneira estranha, por causa da pandemia, mas foi uma época em que vencemos a Supertaça e estávamos preparadíssimos para vencer a Taça de Portugal e o campeonato. No próximo ano queremos continuar nesse caminho de vitórias", aponta.