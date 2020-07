Duas “más soluções” para a TAP. Algarve “só depende 3%” da transportadora

Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo consideram que, quer a nacionalização quer a manutenção da atual situação da transportadora aérea portuguesa, são “más opções” para o país.

Henrique Raposo diz não estar disposto “a pagar pela TAP” e defende que a solução menos má “é não enterrarmos mais dinheiro” na empresa, até porque “o avião vai deixar de ser tão essencial, quer para os negócios quer para o turismo”.

No entender deste comentador do programa As Três da Manhã, os portugueses já estão “a pagar o Novo Banco, o BPN” e têm “uma carga fiscal que asfixia. Não quero pagar mais buracos financeiros”.

Para sustentar ainda mais a sua posição, Henrique Raposo sublinha que “a TAP só é responsável por 3% do turismo que chega ao aeroporto de Faro”, pelo que o fim da transportadora nacional não significa “o fim do turismo em Portugal”.

Jacinto Lucas Pires concorda que as duas soluções são más, mas considera que a menos má é “uma nacionalização em que o Estado injeta dinheiro, mas depois os contribuintes ficam com uma palavra a dizer sobre que companhia querem para o país”.

“Temos de ser donos do nosso destino também na aviação”, afirma, criticando a opção de “injetar dinheiro para os privados terem lucros, fazendo eles as restruturações que quiserem, em que os custos económicos e sociais serão ainda maiores e, aí sim, em modo Novo Banco”.