Vítor Oliveira. “Resultados são sempre justos”

O Gil Vicente perdeu 2-1 diante do Sporting. O treinador da equipa de Barcelos considera que “os resultados são sempre justos”.

Apesar disso, Vítor Oliveira considera que “o jogo foi dividido” e reforça que a sua equipa teve “alturas em que estivemos por cima do Sporting e outras em que o Sporting foi melhor”.

“Não houve muitas ocasiões, mas penso que houve para os dois lados. Duas ou boas situações em cada parte para nós. Em contra-ataque, na segunda parte o Sporting podia ter acabado com o jogo. O Sporting não marcou e nós fizemos um golo muito perto do final”.

Vítor Oliveira saiu de Alvalade agradado com a sua equipa: “Agradou-me mais nos últimos dois jogos que fizemos fora. Fomos mais capazes e algo ineficazes no último terço. Chegámos lá com relativa facilidade, mas não tivemos arte nem engenho para materializar. Vamos continuar à procura dos pontos que precisamos para nos mantermos na Liga: entendo que vamos conseguir”.

O técnico gilista criticou o árbitro por ter dado pouco tempo de descontos.

Na flash interview da Sporttv, Vítor Oliveira reafirmou que vai deixar o Gil Vicente no final da época. “Não tenho compromisso com ninguém. Já tinha manifestado à direção do clube que não queria continuar e a direção resolveu arranjar um novo treinador e tem toda a legitimidade para isso: não tinha era legitimidade para o tornar público, porque isso provoca sempre alguma instabilidade no balneário.”