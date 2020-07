Supertaça não vai ser realizada no início da época

A Supertaça Cândido de Oliveira da próxima temporada não será realizada no início da temporada, devido à falta de data para a sua realização.

A pandemia da Covid-19 atrasou o final dos campeonatos, sendo que a época em Portugal só termina a 1 de agosto, com a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, que se iriam defrontar na Supertaça.

Uma das duas equipas terá de competir nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, fruto do segundo lugar do campeonato, pelo que não restará espaço para a realização da partida que decide o primeiro título da época.

"A FPF e os clubes chegaram a um entendimento e acordaram na suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português uma vez que em setembro haverá jogos referentes às competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). Aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época é um dos objetivos da decisão tomada em defesa da posição de Portugal no ranking da UEFA", pode ler-se, no comunicado.

O Benfica é o atual detentor do troféu, depois de ter vencido o Sporting por 5-0 no último verão. Está ainda, no entanto, em aberto a possibilidade de se realizar a partida numa outra data.