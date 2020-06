O Rio Ave venceu o Sp. Braga, por 4-3, numa partida intensa, com muitos e grandes golos.

Os golos dos vilacondenses foram apontados por Taremi (2), Nuno Santos e Gelson Dala.

Já pelos arsenalistas, que estiveram a ganhar 2-0, marcaram Paulinho (2) e Ricardo Horta.

Com este triunfo, o Rio Ave sobe ao quinto lugar do campeonato e está agora a três pontos do Sp. Braga (47-50).

Veja o resumo da partida.