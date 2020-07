Presidente da AG do Braga considera que rendimento da equipa determinou a saída de Custódio

Custódio Castro já não é treinador do Sporting de Braga, anunciou, em comunicado, o presidente dos arsenalistas. António Salvador refere que a decisão partiu do próprio técnico e que a saída se deve à frustração sentida pelo clube e pelos seus responsáveis, num clima de grande adversidade.



Custódio tinha sucedido a Rúben Amorim em março, após a saída deste para o Sporting. Em seis jogos, o antigo médio somou duas vitórias, um empate e três derrotas.

Numa primeira reacção, António Marques, presidente da Assembeia Geral da SAD do Sporting de Braga, considera tratar-se de uma decisão fundamentada.

"Houve esse entendimento entre o ex-treinador e o presidente António Salvador e considero que há razões que fundamentam a decisão. A equipa não tem estado bem no pós-paragem do campeonato e quando assim é, torna-se normal que as pessoas falem e cheguem à conclusão que devem existir consequências. O futebol é isto", diz em entrevista a Bola Branca.

O dirigente desposita confiança em António Salvador para definir o novo rumo do Braga e a Custódio deixa um agradecimento.

"É um técnico que tem valor e que vai encontrar o seu caminho. Somos gratos a quem esteve connosco. Quanto ao futuro, o presidente António Salvador saberá encontrar uma solução, tal como já fez no passado, nomeadamente quando um clube da concorrência [Sporting] nos veio tirar o nosso treinador [Rúben Amorim]", observa.



Terceiro lugar é objetivo mínimo

António Marques lembra, ainda assim, que o terceiro lugar é o objetivo mínimo do Sporting de Braga, deixando uma mensagem de confiança ao plantel.

"Acredito que serão capazes de chegar ao ambicionado terceiro lugar, o mínimo que tínhamos estabelecido como objetivo. Os sócios estão a contar com isso. Esse terceiro lugar permite evitar as eliminatórias da Liga Europa e isso é importante para um clube com a tradição europeia do Braga", confia.

Na próxima jornada, o Sporting de Braga recebe o já despromovido Desportivo das Aves.