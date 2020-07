Penafiel renova contrato com o capitão

O Penafiel anunciou a renovação de contrato com o capitão de equipa, Rafa Sousa.

O médio de 32 anos, formado no clube, fez toda a carreira no emblema duriense, exceto uma época no Nacional, em 2013/14, e uma no Moreirense, em 2015/16. No total, são 12 épocas na equipa principal.

No total, Rafa Sousa soma 11 golos em 263 jogos ao serviço do Penafiel, que será orientado, na próxima época, por Pedro Ribeiro, depois da saída de Miguel Leal do cargo.

Na última temporada, Rafa Sousa fez 29 partidas, numa época em que o Penafiel terminou na 15ª posição.