Final da Taça de Portugal será em Coimbra

A final da Taça de Portugal vai decorrer no Estádio Cidade de Coimbra, segundo confirmou a Renascença junto de fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo está marcado para o dia 1 de agosto há várias semanas, restava saber o palco em que se iria realizar, sendo que pela primeira vez desde 1983, a final da Taça não vai ser no Estádio Nacional, em Oeiras, uma vez que este não cumpre com as condições ideias para a realização do encontro em termos de medidas contra a Covid-19.

A Associação de Futebol de Coimbra e a Académica já tinham demonstrado publicamente o interesse em receber a final da prova. O dirigente enviou uma carta ao presidente da FPF, Fernando Gomes, com o intuito de o sensibilizar para a concretização desta pretensão, até porque esta infraestrutura desportiva “está mais equidistante das cidades do Porto e de Lisboa”.

Para além de Coimbra, Aveiro, Algarve, Leiria e a Madeira também tinham demonstrado interesse em receber a partida.

O jogo entre FC Porto e Benfica será disputado no primeiro dia de agosto, e encerrará a temporada 2019/20, numa partida sem público, à semelhança de todas as outras partidas depois da retoma do campeonato.