Dono do Lille quer entrar na SAD do Boavista

O Boavista está a negociar a aquisição da SAD pelo proprietário do Lille, o empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo departamento de comunicação dos axadrezados.

“As negociações em curso não têm associação ao Lille. Muito menos está previsto sermos um clube satélite. Existe, sim, um acordo que prevê a exclusividade negocial da maioria do capital social da SAD com o grupo liderado por Gérard Lopez nos próximos seis meses.”

No mesmo comunicado, o clube do Bessa lembra que a possível entrada de um investidor já tinha sido “exposta e aceite pelos associados” em assembleia geral do Boavista Futebol Clube, “principal acionista da Boavista SAD”.

“O Boavista vê com bons olhos a possível aquisição [da SAD] pelo bom trabalho levado a cabo pelo em grupo em questão no Lille. Contudo, a concretizar-se os associados serão auscultados adequadamente”, acrescenta a nota enviada à Lusa.