Custódio deixa de ser treinador do Braga

António Salvador confirmou, esta quarta-feira, a saída de Custódio Castro do comando técnico do Sporting de Braga.

Em comunicado publicado no site oficial, o presidente do clube minhoto confirma que Custódio comunicou, no final da derrota (4-3) no terreno do Rio Ave, a decisão de deixar de ser treinador do Braga.

"Esta posição inamovível do nosso treinador coloca um desafio acrescido ao clube para a fase final da temporada, mas é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é provocado por erros externos que não são admissíveis nem desculpáveis", pode ler-se.



Custódio Castro saltou dos sub-17 do Braga para assumir o comando técnico da equipa principal depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting, em março. Durou apenas seis jogos, com o registo de duas vitórias, um empate e três derrotas. Sob o seu comando, o Braga perdeu o terceiro lugar para o Sporting, que abriu uma distância de dois pontos.

Salvador culpa arbitragens pela saída de Custódio

Num comunicado em que quebra o silêncio sobre as arbitragens, Salvador considera que a saída de Custódio do Braga "é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é provocado por erros externos que não são admissíveis nem desculpáveis".

"Quando o SC Braga impôs aos seus dirigentes, treinadores e jogadores um pacto de silêncio sobre a arbitragem (...) fê-lo por considerar importante que se esclarecesse se a ausência de ruído em torno do sector resultaria em melhores arbitragens e, por consequência, em resultados mais justos e em classificações mais condizentes com o valor desportivo demonstrado pelas equipas. (...) Ou seja, se num contexto quase laboratorial os erros persistem, então a conclusão a retirar só pode ser uma: o quadro de árbitros é fraco e o Conselho de Arbitragem é conivente com esta falência, permitindo que de forma reiterada se adulterem resultados e classificações", infere o dirigente.







