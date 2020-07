Belenenses e Tondela empatam e intensificam luta pela manutenção

O Belenenses recebeu e empatou contra o Tondela, esta quarta-feira, a uma bola, num jogo de alta importância na luta pela manutenção.

Ronan abriu o marcador aos 9 minutos de jogo, assistido por Pepelu, e Cassierra igualou o jogo, aos 39 minutos, com assistência de Licá.

Jaquité foi expulso do lado dos beirões na segunda parte, aos 53 minutos, depois de ter visto o segundo cartão amarelo dois minutos depois do primeiro.

Belenenses soma 31 pontos, os mesmos do que o Paços de Ferreira e Marítimo, e está na 14ª posição. O Tondela tem menos um, no 15º lugar, os mesmos do que o Vitória de Setúbal, em 16º. O Portimonense, com 27, está em 17º no primeiro lugar de despromoção.